鹿港鎮長許志宏率公所課室主管與彰化縣長王惠美都為考生們點祈福燈。（謝瓊雲攝）

考生祈福活動最後還要行「侑食禮」，並有拿芹菜繞行泮池一圈的傳統。（謝瓊雲攝）

鹿鳴國中和鹿港國中的考生，依序在文祠前的泮池採芹。（謝瓊雲攝）

國中教育會考即將登場，鹿港鎮公所27日在文武廟舉辦「考生祈福」活動，為鹿港地區學子們加油打氣，鹿港鎮長許志宏、彰化縣長王惠美、文化局長張雀芬都出席祭典，共同期勉同學心想事成、金榜題名。

王惠美表示，一府、二鹿、三艋舺、四北斗，顯示鹿港歷史豐厚，文開書院是全縣五大書院之一，過去鹿港文風鼎盛，與文開書院有非常大的關連，經過這次祈福，相信能使同學們的心更定下來，在考試時發揮應有實力，順利考上心目中的理想學府。

王惠美說，彰化縣政府重視教育發展，希望讓孩子們快樂學習，更為提升大家能力而努力，全縣已有10所AI教育示範種子學校，下學期開始，全縣215所中小學將全部納入實施範圍，未來彰化縣的教育將能與國際接軌。

許志宏表示，今年的考生祈福活動，包括鹿港國中、鹿鳴國中約300人參加。文武廟的文祠、文開書院具有讀書及祭祀功能，香火鼎盛，庇祐許多考生，現在還有文開詩社在此辦學，縣府也在此成立跨漢學文化中心，推動社會讀書風氣，活化古蹟歷史建築空間。

許志宏說，公所每年在此舉辦考生祈福活動，也是傳承文祠與書院的文教功能，希望用心經營，提升鹿港地區的讀書及藝文風氣，讓文風鼎盛永遠不墜。

祈福活動由許志宏率公所課室主管及鹿港、鹿鳴國中師生，以隆重古禮祭拜文昌梓潼帝君、文衡帝君、徽國朱文公、孚佑帝君、文魁夫子等五文昌暨諸神尊行三獻禮祭拜儀式，祈求讓學子們考試順利。

之後再行「侑食禮」，包含芹菜（勤奮）、蒜（計算）、蔥（聰明）、菜頭（好采頭）、桂花（貴人發）、竹筍（節節高升、順利）、包子與粽子（包中）等祭品，同時也贈送考生文昌筆、狀元糕，祝福考生們在文昌帝君加持下，努力加油衝刺，各個「包中」。

在三獻禮、點燈祈福及師長慰勉後，再由張雀芬、許志宏及校長李錦仁與黃志榮等，率全體考生至文祠前的泮池採芹，繞行泮池一圈。

(中時 )