國中教育會考即將登場，鹿港鎮公所27日在文武廟舉辦「考生祈福」活動，為鹿港地區學子們加油打氣，鹿港鎮長許志宏、彰化縣長王惠美、文化局長張雀芬都出席祭典，共同期勉同學心想事成、金榜題名。
王惠美表示，一府、二鹿、三艋舺、四北斗，顯示鹿港歷史豐厚，文開書院是全縣五大書院之一，過去鹿港文風鼎盛，與文開書院有非常大的關連，經過這次祈福，相信能使同學們的心更定下來，在考試時發揮應有實力，順利考上心目中的理想學府。
王惠美說，彰化縣政府重視教育發展，希望讓孩子們快樂學習，更為提升大家能力而努力，全縣已有10所AI教育示範種子學校，下學期開始，全縣215所中小學將全部納入實施範圍，未來彰化縣的教育將能與國際接軌。
許志宏表示，今年的考生祈福活動，包括鹿港國中、鹿鳴國中約300人參加。文武廟的文祠、文開書院具有讀書及祭祀功能，香火鼎盛，庇祐許多考生，現在還有文開詩社在此辦學，縣府也在此成立跨漢學文化中心，推動社會讀書風氣，活化古蹟歷史建築空間。
許志宏說，公所每年在此舉辦考生祈福活動，也是傳承文祠與書院的文教功能，希望用心經營，提升鹿港地區的讀書及藝文風氣，讓文風鼎盛永遠不墜。
祈福活動由許志宏率公所課室主管及鹿港、鹿鳴國中師生，以隆重古禮祭拜文昌梓潼帝君、文衡帝君、徽國朱文公、孚佑帝君、文魁夫子等五文昌暨諸神尊行三獻禮祭拜儀式，祈求讓學子們考試順利。
之後再行「侑食禮」，包含芹菜（勤奮）、蒜（計算）、蔥（聰明）、菜頭（好采頭）、桂花（貴人發）、竹筍（節節高升、順利）、包子與粽子（包中）等祭品，同時也贈送考生文昌筆、狀元糕，祝福考生們在文昌帝君加持下，努力加油衝刺，各個「包中」。
在三獻禮、點燈祈福及師長慰勉後，再由張雀芬、許志宏及校長李錦仁與黃志榮等，率全體考生至文祠前的泮池採芹，繞行泮池一圈。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。