柚希禮音音樂劇《LEMONADE》將挑戰獨力表演。（雅慕斯娛樂提供）

擁有百年悠久歷史的日本「寶塚歌劇團」2013年首次舉辦台灣公演，當時的首席明星（Top Star）柚希禮音，不僅成功完成所有公演，更率領寶塚「星組」以壓倒性的絕佳表演，在台灣席捲廣大人氣。

2015年5月，她主演的《黒豹の如く／Dear DIAMOND!!》在東京寶塚劇場演出最終場、並自寶塚歌劇團退團，該場演出號稱寶塚史上最大規模，即時轉播除了在埼玉縣巨大的埼玉運動場、位於寶塚本部的寶塚Bow Hall之外，還在日本全國45間電影院、以及台灣的電影院放映，共動員了2萬6千名觀眾。該場演出結束後，粉絲們依例在劇場外為柚希禮音舉行歡送遊行，竟集結了1萬2千人，遠超過當年該團大前輩天海祐希退團時的5千人，創寶塚史上最高紀錄。

她曾在2016年舉行台灣首次柚希禮音粉絲見面會，時隔三年柚希禮音將演藝生涯20周年紀念單人音樂劇《LEMONADE》（REON YUZUKI one-man show Musical「LEMONADE」）移師台灣，7月6日、7日連續兩日將在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO一連演出4場，柚希禮音將展現她獨一無二的魅力歌舞，飾演擁有多重人格的主角，挑戰獨力完成舞台表演。門票5月12日中午12：00起，於全網購票網FamiTicket正式開賣。

(時報周刊)