新北市第12選區立法委員擬參選人簡榮宗與青年發展基金會董事長連勝文，在新北市汐止區長安國小舉辦樂高親子活動教室。（葉書宏翻攝）

新北市第12選區立法委員擬參選人簡榮宗與青年發展基金會董事長連勝文，在新北市汐止區長安國小舉辦樂高親子活動教室。

連勝文表示，台灣有很多專業級的樂高大師，都被埋沒，因此他協助創辦了「樂高親子活動教室」，希望幫這些年輕人找到舞台。

簡榮宗說，樂高有助於激發孩童想像力及創造力，但樂高教室一直在台北市區舉辦，在他推動下，樂高教室首次在汐止舉辦，「汐止不是二等公民、台北市有的，我們也能有」。

汐止長安里長楊清風認為，只有在地人才能了解地方需求，他相當感謝簡榮宗促成此事，讓里民孩童能夠參加樂高教室。

連勝文表示，他目前也是霹靂舞協會理事長，近年霹靂舞（街舞）也被國際奧委會列入比賽項目，但在台灣完全不受重視，「因為體育署根本不懂」。

簡榮宗指出，他相信台灣跳街舞的人數絕對不亞於打籃球或棒球的人數。並承諾「如果當選立委，會向體育署爭取預算，幫更多有活力的年輕人實現夢想！」

(中時 )