台中一中預計以現代化的內部、仿舊的外觀重建「紅樓」建築，圖為設計模型。（林欣儀翻攝）

歡慶創校104周年，台中一中今年以「群英會集，紅樓再起」為主題，27日舉辦熱鬧的慶祝活動，場中並發起「紅樓重建募款」儀式，預計籌募3.7億元重建經費，將半世紀前被拆除的校舍「紅樓」再蓋回來，重現台灣民主萌芽的歷史意涵，27日啟動重建募款首日即募得1680萬元。

台中一中校長陳木柱、重建紅樓委員會主委鄭明權及校友、教育界代表，合力將一瓶瓶紅酒注入大型「紅樓」模型中，眼看著透明、白色的建築模型逐漸染上紅色，現場響起一陣歡呼，期待紅樓再現一中校園、長長久久！

陳木柱指出，台中一中是日據時代、由台籍仕紳倡議募款、捐地興建的私立中學，校舍「紅樓」就展現當時先賢們無畏橫逆、勇於發聲的「有所為」精神，也是許多老校友的舊時回憶，盼透過重建紅樓，勉勵學生展現「有所為」、「有所不為」及「為所應為」的紅樓精神。

鄭明權表示，配合政府計畫改建一中莊敬樓，校友會去年三月組成紅樓重建促進委員會，計畫興建地上2層、地下1層的紅樓建築，重建紅樓不只是一項工程、更是文化工程，展現台灣人面對困境時展現的勇氣、智慧與團結。

新紅樓將以內部現代化、外表仿舊的造型重現，建築師指出，台中一中百年前興建紅樓採用世界最新科技、領先當時技術20年，百年後的重建雖是重複過去建築，但也採用最頂尖的CLT（多層次實木結構積材）工法興建，其以木質材料為結構，具高度抗震、防火且符合永續要求。

興建於1917年的一中紅樓有別於其他學校紅樓，建築線條陽剛且方正、類似中央行政官廳的型式，且技術為當代最新、建築材料使用百年前台灣人自創的S磚，堪稱是匯聚全民意識的私人建築。

(中時 )