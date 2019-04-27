新北市政府為慶祝母親節，今（27）日在新店中央市場舉辦多場親子遊戲和免費試吃活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府為慶祝母親節，今（27）日在新店中央市場舉辦多場親子遊戲和免費試吃活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府為慶祝母親節，今（27）日在新店中央市場舉辦多場親子遊戲和免費試吃活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府為慶祝母親節，今（27）日在新店中央市場舉辦多場親子遊戲和免費試吃活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府為慶祝母親節，今（27）日在新店中央市場舉辦多場親子遊戲和免費試吃活動，現場更邀請親子家庭，親手為自己的媽媽化妝，讓平常奔波於家務的媽媽們能夠變美。而即日起到5月12日止，到新店中央市場單攤消費滿千更可獲優惠券，歡迎大家到新店中央市場遊逛。

經濟發展局長何怡明表示，今年著手推動市場改造，將以現代化、衛生安全新面貌，來延續人情味與民眾共同記憶。未來我們將針對新店中央市場進行空間改造，增加兩攤空間，引進輕食餐飲服務，並規劃提供奉茶、奉飲料的服務，打造有溫度的市場，吸引更多路過的民眾注意市場。

參加活動的黃太太表示，覺得新店中央市場環境跟一般傳統市場不一樣，很乾淨明亮。今天帶小孩來參加幫媽媽化妝活動，第一次被女兒化妝，很有趣。

新店中央市場自治會長張書嚴表示，新店中央市場是屬於百貨型的市場，來到這邊除了美甲、美髮的服務、有機食品、優質牛肉可採買外，更有適合親子DIY的手工皂、襪子娃娃、蝶谷巴特等店家，可以假日來體驗。

此外，還有兒童禮服、國標舞衣等店家，歡迎民眾挑選。今年特別規劃在母親節前夕，舉辦許多親子遊戲和免費試吃活動，吸引附近的家庭進來市場，希望藉此提高中央市場的知名度，大家生意能變好。

市場處強調，為讓傳統市場變得更好，除致力於推動市場改造，未來將以永續化、硬底子與軟實力三大方向，打造具備現代化、智慧科技、衛生安全、觀光應用等特色的市場新典範，顛覆市民朋友對傳統市場的印象。

(中時 )