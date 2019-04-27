前國民黨立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬，做為競選高雄市長經費。4千萬事件重傷韓國瑜形象，也讓國民黨「黨內互打」越發不可收拾。台北市議員游淑慧也在臉書說她確實知道、聽到，在選戰最激烈的後期，有非常多的民眾和企業家，是「看在韓國瑜的面子」，因為韓流，才把鈔票和選票都支持給國民黨全國的候選人！

蔡正元在臉書爆料吳敦義為韓國瑜募款4千萬，讓國民黨「黨內互打」越演越烈，也重傷韓國瑜形象，讓許多韓黑、綠營人士見獵心喜。

台北市議員游淑慧在臉書說「誰的面子都是國民黨的面子」，這不會是吳敦義主席想要的「捧」。她不知道蔡正元知道有多少人是看吳主席的面子捐款給韓國瑜；但她也確實知道、聽到，在選戰最激烈的後期，有非常多的民眾和企業家，是「看在韓國瑜的面子」，因為韓流，才把鈔票和選票都支持給國民黨全國的候選人！

游淑慧說，韓流與韓粉，至少讓國民黨全國增加了5%的選票⋯而這些支持不是鈔票換的來。前天蔡正元先是說，吳敦義靠個人能力募款4千萬元交給韓國瑜作競選經費。昨天中午又改口，這筆錢是很多企業家看吳敦義面子贊助韓國瑜。

而其實早在4月初、吳韓會延期時，蔡正元就曾說如果不是「吳敦義當黨主席」的話，韓國瑜才幹再強也只能喝西北風，更不可能去選2020。游淑慧說，這一連串羞辱和抹黑韓國瑜的話，若只是為了幫主席討公道，這個代價真的太大了！

她說，民進黨的見縫插針⋯輿論對韓的質疑⋯國民黨最有可能的總統勝選人受傷⋯⋯吳主席2018年之功、之勞，全黨都看在眼裡；只是從來也沒有一個黨會發生「殺黨內從政同志來襯高黨主席」這種荒謬！

游淑慧問，蔡委員的初衷，若是只想幫主席討功喊冤，但結果造成黨的分裂和受傷，這會是吳主席要的嗎？蔡正元的捧法對吳主席來說，可能只是「捧殺」吧！因為這個禮拜中常會後，外界名嘴已有人在散佈陰謀論：既然不用領表登記，黨內會有人發動，把吳主席放入初選全民調。

這種陰謀論的傳播，再配上蔡正元委員的「捧吳殺韓」。游淑慧說，最後的結果，絕對是吳韓兩敗俱傷，沒有人會得利！

影》游淑慧批蔡正元 韓流為KMT募了很多款（中天新聞）

(中時電子報)