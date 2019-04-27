新北市板橋區大觀國小今（27）日舉辦校慶運動會，「大觀兒童遊戲場」同步落成啟用。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區大觀國小今（27）日舉辦校慶運動會，「大觀兒童遊戲場」同步落成啟用。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區大觀國小今（27）日舉辦校慶運動會，其中讓全校師生及民眾殷切期盼的「大觀兒童遊戲場」同步舉辦落成儀式，新北市政府教育局長張明文也到場與學生同樂，展現市府照顧兒童遊戲的權益。

張明文表示，透過遊玩，可以讓兒童培養分享、人際關係以及想像力，另外也將依據學校的場地空間、校園特色以及身心障礙學生需求，逐步逐校設置符合兒童需求的遊樂環境。

大觀國小新落成之兒童遊戲場由教育局補助興建設置，校方將原有的中庭花園及周邊斜坡環境重新規劃改造，先於去年設置各種不同形式的溜滑梯，又在今年設置具特色且身心障礙學生也能一起遊玩的遊具，包含爬繩、鳥巢式鞦韆、旋轉盤、平衡木，以及一般少見的滑索遊具組，可以提供遊玩的學童攀爬、擺盪以及高低差的感官體驗，項目非常豐富，可玩性相當高。

大觀國小校長謝治平說，大觀國小這座新的遊戲場是結合學校校舍地貌重新規劃，將既有的高低差改造為遊具可以發揮的特色，因為遊具有部分從國外進口，所以開放日期讓學生及民眾多等待了一會，落成儀式之後，大觀國小歡迎爸爸媽媽帶著小朋友在校園開放期間到學校來玩耍。

目前已經設置的國小特色兒童遊戲場除了大觀國小，還有老梅國小、思賢國小與竹圍國小，另外頂埔國小、蘆洲國小還有白雲國小都正在設置中，屆時完成之後，希望大家都能夠去玩，重溫一下當小孩子的樂趣。

(中時 )