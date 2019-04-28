48歲金姓男子2016年在網站「愛情公寓」假裝國安局長、台大醫師，誘騙孫姓婦人結婚後，誆騙孫的兒子犯下殺人、性侵案，遭國安局植入晶片監控，不付錢具保會遭槍決，1年內盜刷孫信用卡、預借現金，共詐騙540萬餘元，士林地院依偽造文書、恐嚇取財3罪判金徒刑4年2月；金另涉2個詐欺得利罪則判刑6月，得易科罰金。

金男有多項詐欺前科，他2010年底冒充楊姓美女前主播，要書商提供手機；後來接連騙3女子，詐取逾30萬元。金詐騙書商、3女各被判拘役30天、2年，得易科罰金3萬、72萬元。

金2016年6月假釋出獄，在網站「愛情公寓」佯稱是台大醫院約診醫師、教授，又穿軍服誆稱是國安局長，並設國安局line群組，2017年他誘騙多金的孫婦結婚後，4個月內盜刷孫信用卡144次數，得手65萬餘元，另以孫的信用卡預借現金，1年詐騙430多萬元。

金還邀孫婦並冒名申請多個LINE帳號，加入他虛設國安局群組，金一人分飾多角，另冒充孫婦兒子及其女友，申請LINE帳號和孫婦聯繫，佯稱已跟著金改姓「金」，女友叫做「金太太」，之後金就傳訊孫婦兒子「強暴女生」、「吸安被收押」等假訊息詐騙。金又稱孫姊姊和子女因涉刑案「被植入晶片」，若未付款恐隨時被槍決，詐騙孫45萬餘元；又以兒女遭國安局限制行動詐騙3個門號。直到去年2月，孫因金失蹤報警才知金因案被收押，始知受騙。

法官認為，金前科累累，屬於累犯，固然司法院大法官認為累犯規定違憲，但審酌金犯罪情節重大、惡性甚深，仍應加重其刑，金雖認罪願賠孫430萬多元，但他服刑無力支付，依偽造文書、詐欺取財、恐嚇取財3罪判處應執行徒刑4年2月，另2個詐欺得利罪則判應執行徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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(中時 )