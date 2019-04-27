大政治大爆卦-無色覺醒》挺韓大會爆棚!與大爆卦一起感受鳳山大直擊 14:112019/04/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 挺韓大會爆棚!！與大爆卦一起"感受"鳳山大直擊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 力挺高雄市長韓國瑜選總統! 由高雄市前鳥松里長陳清茂所發起的市民感受聯誼歡樂大會今在鳳山登場，現場攤商雲集，熱鬧非凡，不少韓粉陸續抵達，高喊韓國瑜「台灣安全 人民有錢」的口號，《大政治大爆卦》也到現場，帶您直擊。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 挺韓大會爆棚!！與大爆卦一起"感受"鳳山大直擊《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 12:532019/04/23 政治 抱不平！陳美雅心疼韓國瑜受委屈 13:352019/04/23 政治 聽完韓國瑜聲明 杏仁哥喜極而泣：絕對支持韓選總統 16:302019/04/23 政治 《快評》解讀韓國瑜最新聲明：保留彈性，視局勢變化再做最終決定 20:352019/04/23 政治 台中市議會國民黨團開第一槍：非韓不可 13:542019/04/24 政治 力挺韓國瑜 新北議員邱烽堯成立中和後援會 10:522019/04/25 政治 挺韓 新北議員邱烽堯成立中和後援會 10:592019/04/25 政治 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 10:142019/04/26 政治 韓國瑜發表5點聲明後 部分選票竟跑到他身上 23:572019/04/26 政治 體制菁英反彈壓制不了草根崛起 04:102019/04/27 時論廣場 政治熱門新聞 4千萬不合理 她曝去年8月韓競選窘境令人心疼 - 政治 游淑慧批蔡正元 韓流為KMT募了很多款 - 政治 韓才贏郭10％？網：還有這群人沒算！ - 政治 遭嗆周玉蔻上身 蔡正元開槓網怒轟 - 政治 權貴VS.草包 宅神揭郭董民調狂瀉之因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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