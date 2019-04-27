台中市筏子溪景觀綠美化，遭議員質疑「愛在心中」圖騰，只有一個「中」字，是「去台保中」。（盧金足翻攝）

台中市迎賓河筏子溪創意綠美化，成為打造熱門打卡景點。（圖／台中市府提供）

看到筏子溪就知道「台中到了！」台中市府進行台中門戶迎賓河筏子溪景觀工程，打造立體文字地標「TAICHUNG」，左右兩側300公尺進行創意植栽綠美化，卻遭議員質疑「愛在心中」圖騰，只有一個「中」字，是「去台保中」， 市府表示，「中」字裡面以植栽排列成紅色愛心，代表台中，也有「愛在心中」、「心中有愛」的理念，凡事政治化毫無幫助，美化景觀不分藍綠。

市府整治筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸長達1.8公里高灘地，在筏子溪地標TAICHUNG前排列WELCOME植栽，希望到台中的旅客都能感受筏子溪熱情歡迎，但因筏子溪土壤較貧瘠，以創意植栽綠美化，完工後創意花草植生造型不論從高鐵視角、空拍視角及遊憩視角，都能看見不一樣的筏子溪之美。

對筏子溪景觀綠美化，有議員認為「愛在心中」圖騰，只有一個「中」字，是「去台保中」 之意。

對此，水利局表示，因當地台中英文字地標附近僅剩水泥圖案，為讓各界旅客感受台中河川迎賓之意，市徽旁邊種植低矮灌木圖騰，留下「中」字，融入「台中」與「愛情」兩元素，代表台中，也有「愛在心中」、「心中有愛」的理念。

市府強調，造景僅單純發揮美觀與創意，無任何政治考量，期盼勿凡事都泛政治化，讓台中成為更美麗、友善的城市。

水利局表示，筏子溪景觀綠美化，希望讓更多民眾親近，尤其融入「台中」與「愛情」兩元素，希望吸引畢業季學生及結婚新人到場拍照留念，植栽已再次整理接近完工，目前進行收尾工作，管線部分將再依現況調整。

(中時 )