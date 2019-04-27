快艇隊在季後賽首輪被勇士淘汰，他們本季的表現振奮了自家球迷，即使陣中沒有任何球星，仍然跟老牌勁旅馬刺打出相同戰績，還比擁有詹姆斯的湖人多贏11場球。星度爆表的衛冕軍勇士也費了一番手腳才收拾掉快艇，包括那場31分大逆轉。不過明年此時還看得到這支快艇回來廝殺嗎？

其實快艇本來就不可能是勇士對手，換成過去首輪5戰制度，他們在G4就出局了。例行賽雙方4度對決，快艇只在勇士柯瑞受傷時僥倖打贏1場。勇士杜蘭特G6打出生涯代表作，快艇很快就原形畢露。

新球季的快艇肯定會補強，也會有球星入隊，其實季中他們就看上塞爾提克的厄文，只是對方不肯賣而已。過去幾年的「空接之城」快艇因球星不斷受傷而屢屢令人失望，連續6年闖進季後賽，卻有3次是首輪遊，3次止步第二輪。因此無論如何補強，他們都很難再像本季的快艇那般美好，爆冷打出的成績總是格外甜美。

過去在火箭與林書豪爭奪控衛的貝佛利(Pat Beverley)，本季在快艇相當活躍，但他的合約也到期了。貝佛利其實身價只有林書豪一半，最高薪一年650萬美元，本季500萬美元，他將滿31歲，若快艇不願開價，他會投入自由市場。其他繳出好表現的球員，大概也會被當成換取大球星的交易籌碼。

詹姆斯在湖人的失敗，可能引來其他球星對快艇的興趣，他們有機會搶當洛城一哥。比如說鵜鶘隊戴維斯、勇士隊杜蘭特都是快艇鎖定的目標，新球季大家應該看不到在季後賽兩度踏破勇士主場的這支灰姑娘快艇了。

(中時電子報)