前花蓮縣立南平中學計姓社工師，假藉女學生施打疫苗、錄取學校代為註冊等理由，陸續向女生及女生家長詐取5萬多元，二審遭判刑5年10月，公務員懲戒委員會審理後判決許撤職並停止任用1年。

判決指出，許2009年3月分發至南平中學服務，擔任該校社會工作師，2010年6月、8月因陪學生到醫院診療，獲悉醫師建議學生施打子宮頸癌疫苗，藉口向學生父親詐得1萬5000元。

2010年10月至翌年1月，許多次致電聯繫學生父親，佯稱辦理學生零用金發放，請家長將學生存摺及印章寄至學校後，詐領5500元。

2011年許再假借學生錄取某間技術學院，需註冊為由向學生祖父要求辦理匯款3萬元，委請許代繳付學生註冊費用，但因同年7月底繳費期限後，許卻未辦理繳費註冊，家屬事後查覺有異，向許追討款項，許仍稱學費尚需報經教育處核准才能退還，拖至同年10月才匯還。

檢廉查獲本案後，許被免職，一、二審均判處5年10月，褫奪公權3年。花蓮縣政府將許移送公懲會審理，公懲會判決撤職並停止任用1年。

(中時 )