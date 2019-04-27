員林農工在全中運包辦田徑項目包辦四金和冠軍團體精神總錦標。（圖／彰化縣政府提供）

全中運風光落幕，彰化縣選手共奪得30金25銀37銅的佳績，金牌數超越去年的26面，創下歷年最好成績，在全國排名第六，甚至還領先六都中的台南市；彰化縣政府預估今年發放獎助金將高達193萬元。

彰化縣在拳擊與舉重兩重點項目共計拿下15面金牌，大同國中張宇賢拿下70公斤量級冠軍，田徑項目也拿下8金；而全縣第一面獎牌是由彰德國中桌球隊拿下國中男子團體組銀牌，締造彰化縣在桌球項目的新紀錄。

其中，國立員林農工在田徑項目一口氣包辦4金，並榮獲高中女子田徑團體精神總錦標第1名殊榮；其中，高一的張秝羚在高女組100公尺、200公尺雙料稱后，並與雙胞胎妹妹張秝榕，及另一對雙胞胎學姐葉佳亭、葉宜亭，四姝聯手抱回400公尺接力及1600公尺接力賽2面金牌，員林農工田徑教練劉元凱可說是功不可沒。

另外，今年示範項目—滑輪滑冰，精誠高中國中部施沛妤1人囊括4面金牌，先後在國女組滑輪溜冰（競速）1000公尺爭先賽、15,000公尺淘汰賽、300公尺計時賽及500＋D公尺爭先賽滑出金牌。

彰化縣政府指出，根據「108年全中運奪金選手精進計畫」，金牌選手能獲得1萬5千元獎助金、銀牌1萬元、銅牌8千元、第四名5千元、第五名3千元及第六名2千元。金牌選手所屬學校，亦可獲得1萬5千元之改善體育設施設備經費，總計將發出193萬元獎助學金。

(中時 )