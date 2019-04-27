世界海拔最高公路特長隧道中國西藏米拉山隧道26日正式雙向通車，這意味著歷時6年建設，連接西藏自治區首府拉薩和林芝市的高級公路(簡稱拉林公路)全線通車。

西藏拉林公路全長409.2公里，總投資380億元人民幣，全線採用四車道一級公路標準建設，設計時速80公里，全程不收取費用。全線通車後，拉薩和林芝兩地間行車時間由可從原來的8小時縮短為4小時。

中鐵二局集團建築有限公司拉林公路米拉山隧道專案經理部副經理文勇表示，拉林公路於2013年5月23日開工興建，米拉山隧道是拉林公路最後完成的工程項目，隧道海拔4700多公尺，它的建成通車使翻越米拉山的18公里路程縮短至5.7公里。以時速80公里的行車速度前進，約5分鐘便通過隧道。而完成這一隧道工程用了4年時間。

拉林公路全線通車實現了拉薩至林芝公路交通的全線高級化，進一步優化西藏幹線路網結構，提升快捷通達能力，對經濟社會發展、投資環境改善、旅遊資源深度開發、區域交流交往將發揮積極促進作用。

(旺報 )