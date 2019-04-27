基隆市長林右昌（中）27日出席潮境公園美食嘉年華開幕儀式，並表示市府會繼續努力、擴大舉辦新住民活動。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌27日出席潮境公園美食嘉年華開幕儀式，並在現場將摸彩的獎項頒給小朋友。（基隆市政府提供）

「108年全國新住民健走暨嘉年華活動」今（27）日在基隆潮境公園舉行，雖然下著細雨，但仍吸引許多人扶老攜幼共襄盛舉，包括市長林右昌、立委蔡適應也都出席潮境公園美食嘉年華開幕儀式。林右昌表示，市府會繼續努力、擴大舉辦新住民活動，照顧各國好朋友。

林右昌表示，台灣是民主多元的國家，而基隆市有越來越多新住民，不管是因婚嫁成為新住民或是來工作的移工，都非常歡迎來自各國的好朋友成為台灣人，讓大家去認識新住民的文化，也從他們身上學習各國家的民族文化特色，讓基隆成為更多元的城市，看到這麼多人踴躍參與新住民活動，市府也會繼續努力、擴大舉辦。

美食嘉年華現場，準備了越南法國麵包、馬來西亞三色米糕、韓國泡菜魚肝醬、香港龜苓膏等各式甜點與美食攤位，且安排來自各國新住民穿著傳統服飾推介美食文化，同時也有各國音樂、民謠與舞蹈表演，讓參與民眾在大快朵頤的同時，也對於新住民的多元文化有更進一步的體驗。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，這次活動邀請來自越南、泰國、緬甸等各國的新住民朋友們一起來參加，希望透過活動促進新住民朋友們健康並彼此互相交流。

「歡迎大家開心摸獎！」鄭錦洲說，他預告即將在9月7日登場的全國健走活動，也將選在基隆舉辦，活動將提供包括6部機車、120輛變速腳踏車等多項好康大獎，歡迎大家屆時一起來運動維持健康身心。

(中時 )