總統蔡英文、前行政院長賴清德今天下午參加北高舉行的反核大遊行。對此，前台大醫院副院長王明鉅說，沒權力也示威遊行，有權力也示威遊行；遊行100次也解決不了台灣的能源問題；遊行是為了要爭取曝光與誰要來當總統候選人。他不會再被騙了。

王明鉅在臉書上發文說，以前民進黨在野沒有權力，遊行是為了向執政者爭取權力。現在民進黨在朝，掌握行政立法兩邊大權，公投法愛怎麼改就怎麼改，再生能源發展條例愛怎麼寫就怎麼寫，中選會主委要派誰就派誰。

他說，遊行是為了要大家繼續給他們，踐踏直接民主公民投票的權力；遊行是要台灣民眾繼續給他們名正言順，花上全台灣人5兆元，去廢核去買風電光電的權力；遊行是為了要爭取曝光與誰要來當總統候選人。

王明鉅表示，台灣繼續天天大量燒煤燒天然氣來發電，是有可能不會缺電。只是這樣火力全開，空污臭氧滿天，不但會讓更多人缺健康，硬是要買貴上三倍以上的風電光電更會讓全台灣人都缺錢!

最可惡的是，在野時天天喊著要用公投解決核四爭議的政黨。等到有了權力，就天天想著如何讓自己政黨的權力最大，人民的權力最小。核四公投早就被扔進垃圾桶了。

他指出，以前的遊行，他雖然沒參加，但他這個小笨蛋也被「用愛發電」的標語騙得團團轉。現在的遊行，「用愛發電」大概騙不了人了；他現在很清楚的知道，台灣的能源全部要靠進口，所以一定要考慮成本、空污、穩定、來源、碳排放與廢棄物處理；更清楚地知道，遊行絕對發不了電，遊行100次也解決不了台灣的能源問題。

他也清楚地知道，隱瞞事實甚至說謊也絕對發不了電，就算用權力把核四龍門電廠硬是封起來不給民眾參觀，不讓所有人知道真相，也都絕對發不了電；要解決台灣的能源問題，要靠的是以真實面對台灣經濟與民生需求的態度，用科學實事求是的作法，來作出在各種能源選項中的平衡選擇。他再也不會被騙了!

(中時電子報)