迎接5月份溫馨母親節到來，西屯區公所27日舉辦模範母親表揚活動。（盧金足攝）

台中市西屯區27日表揚49名模範母親，其中上石里高齡90歲張吳粉，年輕時丈夫因病過世，一人扛起生活家計，獨自扶養拉拔5名尚須養育的子女，母兼父職不易，榮獲模範母親，與48名模範母親當選人共同接受西屯區公所表揚，由建設局長陳大田頒給「良母楷模」獎牌，獲選模範媽媽的家人大喊「媽媽我愛您！」感謝媽媽為家庭的辛苦付出。

迎接5月份溫馨母親節到來，西屯區公所今日舉辦模範母親表揚活動，其中，高齡80歲以上的模範母親有8人，90歲以上3人，最高齡為何成里劉沈玉及大石里龍蘋華均為93歲；受推薦者中有教育英才春風化雨之退休教師，熱心公益無私無我的鄰長及志工，含莘茹苦卻甘之如飴的養育子女，相夫教子、勤儉持家。

西屯區公所區長陳寶雲以「誰言寸草心，報得三春暉」，帶動全場出席民眾對身邊的媽媽說聲「媽媽我愛您，母親節快樂！」現場充滿溫馨感人的氣氛。

陳大田代表市長盧秀燕祝福模範母親，強調盧秀燕對於對家庭照顧福利政策的推動不遺餘力，除托育還有老人福利部分，預計下半年老人健保補助恢復，在場看到西屯區有多名90歲以上的模範母親，讓他想到自己高齡的媽媽，也向全天下的媽媽祝賀「母親節快樂」。

陳寶雲說，受表揚的模範母親中，上石里的張吳粉幼，幼時因家貧當吳家童養媳，無法就學讀書，只能在家幫忙打理家務，服侍吳家的老阿嬤，照顧日常生活起居。

18歲時由老阿嬤做主嫁給林厝里的張阿立為妻，兩夫婦雖生活辛苦，很重視子女教育，以樸實誠信為家訓，但先生於51歲那年病逝，當時長子仍在服役，其他子女尚年幼，面對5個尚須養育的子女，經濟面臨困境。

但吳粉不畏艱苦，一肩扛起生活家計，千辛萬苦將5個孩子扶養成人，如今子女業已成家立業，吳粉付出全投注於子女身上，展現出堅韌的精神及母愛。

西屯區模範母親表揚由陳大田與陳寶雲頒獎，與模範母親及家屬、地方民意代表等一同溫馨合影，讓受表揚者全家人有一段美好的回憶，現場充滿溫馨、愉悅氛圍。

(中時 )