幼安教養院開場帶來活力舞蹈。（巫靜婷攝）

竹南鎮代會主席何秀綿頒發獎助學金，輕撫學童加油打氣。（巫靜婷攝）

竹南鎮長方進興頒發獎助學金。（巫靜婷攝）

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮27日舉辦社會關懷獎助學金頒發活動，共130名竹南鎮內國小學童受惠，學童大多來自低收或清寒家庭，葉姓家長表示，因家庭因素無法申請政府資源，自己與丈夫做人力派遣工作扶養8名小孩，在學校協助下，3名就讀國小的孩子連續3年獲頒獎學金，鼓舞他們更認真學習。

農曆3月慶媽祖生，竹南后厝龍鳳宮頒發獎助學金給鎮內國小學童，受惠學童除了來自清寒或邊緣戶，另頒成績優異獎給學期成績達90分以上的學生，展現媽祖婆慈悲為懷、勸世濟民的精神。

后厝龍鳳宮管委會副總幹事洪振龍指出，獎學金自2017年開辦，今年已邁入第3年，每逢媽祖祝壽之日，為關懷弱勢團體，經8所學校觀察並推舉名單，龍鳳宮頒發每名學童2000元獎助學金，期望發揚媽祖濟世助人胸懷，鼓勵孩子認真學習、好好讀書，目前發放對象僅針對國小生，未來不排除擴及國中以上學生。

頒獎過程中，台下站著數名家長高舉手機記錄孩子受獎時刻，葉姓家長默默看著台上的3名兒女，眼神透露滿滿關愛，她表示，家裡有8名小孩，6男2女之中最小的1歲多，最大的就讀國中，因為直系親屬名下有房產，即便家中經濟條件不佳，也未能成功申請低收，最苦的時候連小孩的學費都付不出來。

她說，幸好學校老師及時協助，幫忙聯絡外界資源，3名就讀國小一、三、六年級的兒女能獲頒獎學金，為學費和生活雜支注入一筆金援，學習上幫助很大，雖然家裡苦，兩夫妻仍會持續打拚，讓孩子接受應有的教育，未來回饋社會。

(中時 )