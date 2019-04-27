30歲港姐黃心穎近來因介入許志安、鄭秀文婚姻惹議，昨(26日)港媒直擊黃心穎飛抵洛杉磯疑為避風頭，今又有媒體爆料，指黃心穎在小三事件未曝光前，就曾透露會去美國進修演藝相關課程兩、三星期，不會帶馬國明同行，且先前有媒體拍到黃心穎手機桌布是和許志安合影，如今已換成全白桌面，看似有意忘掉有婦之夫重新開始。

爆出安心偷吃事件後，黃心穎在社群網站發道歉文後便神隱，昨才被媒體爆料到美國洛杉磯，據《東網》報導，黃心穎此行十分曲折，不知是否是為了躲避媒體，她先從香港搭船到澳門，接著飛到菲律賓，轉機後才飛抵洛杉磯，到了之後眼見媒體出現追問，黃心穎全程拒絕回答，只跟朋友說：「去坐計程車」，便匆匆離開。

媒體更指出，本月初黃心穎便預告要到美國進修充電、洗滌心靈，再找時間和三姐黃心慧會合去旅行，要放長假直到7月才開始排新工作，如今陷入風波，不知原定計畫是否改變，而無綫高層樂易玲先前回應黃心穎這回有先正式提出請假，公司也希望她有多點時間和空間休息。

(中時電子報)