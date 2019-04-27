現場還有同意韓國瑜參選2020總統大選的連署攤位，主辦方更呼籲在場的市民朋友，人人一通電話「勸高雄人把韓捐出來，選總統救台灣！」(劉宥廷攝)

陳清茂說，連署書是要給韓力量，是要告訴韓，「人民支持你，請你勇敢往前走！每份連署書都是每一個支持你的韓粉親筆寫下的，帶有感情及對你的信任，要讓你帶到中央黨部。」陳也喊出，從高雄這場開始，將全台跑透透，到各地辦韓粉站出來「非韓不投」園遊同樂會。(劉宥廷攝)

由陳清茂領軍杏仁哥、貼紙哥、強強滾、文山伯等韓粉大將籌辦這場挺韓國瑜前進總統府的誓師大會，今在高雄捷運鳳山西站南面空地，以園遊會打頭陣，從早上9點要辦到晚上9點，馬拉松式聚集韓粉，下午3點起安排各地民代及民眾輪番抒發力挺韓國瑜的感受，大聲喊出「非韓不投」的人民心聲。(劉宥廷攝)

2018年九合一選舉退出民進黨力挺韓國瑜的前高雄鳥松里長陳清茂發起挺韓誓師大會，這場「歡樂感受新台灣」園遊同樂會的唯一訴求，就是挺韓國瑜選總統；現場還有同意韓國瑜參選2020總統大選的連署攤位，主辦方更呼籲在場的市民朋友，人人一通電話「勸高雄人把韓捐出來，選總統救台灣！」

由陳清茂領軍杏仁哥、貼紙哥、強強滾、文山伯等韓粉大將籌辦這場挺韓國瑜前進總統府的誓師大會，今在高雄捷運鳳山西站南面空地，以園遊會打頭陣，從早上9點要辦到晚上9點，馬拉松式聚集韓粉，下午3點起安排各地民代及民眾輪番抒發力挺韓國瑜的感受，大聲喊出「非韓不投」的人民心聲，雖然韓國瑜不便參加，但主辦方仍邀立委許淑華以「神祕嘉賓」身分現身。

陳清茂指出，上午園遊會剛登場，就有近千人到場，挺韓民眾的的熱情展露無遺，會辦這場就是傳達人民真正的感受，要讓國民黨中央知道，「人民全心全意支持韓國瑜的決心不會改變」；另一方面也要讓市長韓國瑜放心，人民會讓他感受到，每一個階層都有同樣的心聲，「台灣如果變好，高雄會更好，不能只有高雄好，只有你才能救台灣，也希望台灣每一個縣市都好」。

陳說，連署書是要給韓力量，是要告訴韓，「人民支持你，請你勇敢往前走！每份連署書都是每一個支持你的韓粉親筆寫下的，帶有感情及對你的信任，要讓你帶到中央黨部。」陳也喊出，從高雄這場開始，將全台跑透透，到各地辦韓粉站出來「非韓不投」園遊同樂會。

高雄1對7年級的李姓新手爸媽上午10點多就前來同歡，他們不諱言，韓相對目前檯面上要選2020的人，不論藍綠而言，韓都是最讓人感受能苦民所苦的政治人物，相信韓能帶領台灣開創新氣象。

(中時 )