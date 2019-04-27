台灣藍綠兩黨總統初選戰況正酣，大陸學者楊潤東分析，只要國民黨不分裂，除王金平外，無論是韓國瑜、郭台銘、朱立倫，誰代表國民黨參選，都可勝選，但王金平給國民黨分裂打響第一槍，值得警惕；民進黨則無論是蔡英文或賴清德，都會落選，他認為蔡賴之爭的本質，是為了爭奪黨內話語權，以獲得未來競爭民進黨主席的政治資本。

北京大學中國戰略研究中心副主任、北京思想者國際策劃諮詢事務所主任楊潤東27日分析，民進黨方面，2020年無論誰參選，都必敗，因為蔡英文政府倒行逆施、破壞兩岸和平、遲滯經濟發展，選民感同身受，後悔不迭，致使蔡英文民調接近崩潰。

他認為，蔡英文為了繼續執政，會利用手中權力，逐步挑起並升級兩岸對抗和爭端，向「急獨」靠近，甚至若兩岸軍事對峙擦槍走火，還可能達到台灣「軍管」目的，停止選舉，他認為要慎防蔡鋌而走險，以及在大選綑綁台獨公投。

當前蔡英文與賴清德為初選打得火熱，楊潤東認為，蔡賴都將以失敗告終，兩人主要是為爭奪民進黨的話語權，更為2020年敗北以後，獲得更多的競爭民進黨主席的政治資本。

在國民黨部分，楊潤東分析，國民黨可能參選者包含吳敦義、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、王金平等，除王金平外，無論誰代表國民黨參選，都必勝無疑。但如果國民黨互相內鬥、不能團結，則會讓第三者漁翁得利。

楊潤東指出，民進黨治理無方，天怒人怨，給了國民黨重返執政的機遇，實踐證明，民進黨在治理台灣上，缺少經邦之才。國民黨曾長期執政，培養和管理著大量的精英管理人才，可謂人才濟濟，儘管黨內有這樣那樣的問題，但是後備力量儲備豐厚。

他認為，吳敦義是個政治行家裡手，看似波瀾不驚，但密施運作，爐火純青，始終不鬆口放棄徵召韓國瑜參選，是一招妙棋。意在充分利用韓流熱，勾起選民的關注，讓韓粉的澎湃熱情始終不息，吊足台媒的胃口，操作國民黨參選人的話題，拉升選民對國民黨的關注度。

不過楊潤東也不諱言，韓國瑜的五點聲明，讓民調走跌，挑起國民黨內郭台銘、王金平等之間的內部暗鬥，王的聲明猶如給國民黨分裂打響第一槍，若沒有團結，得利者可能會是台北市長柯文哲。

他強調，國民黨要贏得2020，最重要的就是必須團結，摒棄猜忌、內鬥，「團結則勝利，分裂則失敗」，他也研判，若國民黨在2020大勝，民進黨將有很長一段時間無法重返執政，但若國民黨仍死守「不統不獨不武」，模糊兩岸一中，也可能讓其他黨派應運而生。

(旺報 )