勇士三壘手唐納森精采守備。（大聯盟臉書）

勇士三壘手唐納森(Josh Donaldson)的反應好快啊！他27日對戰洛磯的一次守備，對方擊出強勁滾地，他以左手手套跪地反手接球，轉身直傳捕手，成功解決衝本壘的跑者。完全沒有多餘動作，如果穿出去變成安打或是晚半秒傳球，球隊就要掉分了。

唐納森離開藍鳥之後，因為馬恰多(Manny Machado)同時以三壘手身分投入市場，加上唐納森傷痛纏身價格大跌，被勇士以1年2300萬美元簽下，馬恰多則是天價的10年3億美元。唐納森當年是堂堂美聯MVP，現在被迫要用1年合約來證明自己，於是他要讓大家看看他也有很厲害的三壘守備。

不過要爭最佳三壘手也還輪不到他們，站在對面的洛磯三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)正坐著國聯第一把交椅，他從入行大聯盟至今每一年(6季)都是三壘金手套。馬恰多今年來到國聯(教士隊)，怕也是要讓出金手套給艾瑞納多了。

艾瑞納多還是3度國聯全壘打王，此戰敲出陽春炮，還有一支帶打點的二壘打，唐納森的精采守備沒改變戰局，洛磯終場仍以8-4擊敗勇士。

(中時電子報)