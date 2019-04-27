清大學生葉甫拿下男生公開組銀牌。（陳育賢翻攝）

全大運高爾夫項目近日圓滿落幕，新竹市清華大學代表隊成績亮眼，首次參加全大運的劉若瑄就奪下公開女生組個人賽金牌，另，葉甫則抱走公開男生組銀牌，全大運自2010年睽違9年後再次舉辦高爾夫項目競賽，清大就拿回兩大獎，相當難得。

主辦單位指出，此次全大運高爾賽事是在嘉義棕櫚湖渡假村高爾夫球場進行，第4回合個人賽決賽4組中，以公開女生組上演最大逆轉奪金戲碼最為吸睛，首度參賽的清大女將劉若瑄在出發前原本暫居第2，並以3回合總桿222桿，落後暫時領先的台北市立大學女將陳伶潔的216桿有6桿之多。

但劉若瑄在最後1回合仍不放棄，一路穩紮穩打，能追就盡量追，結果靠推桿工夫，抓下2鳥與1柏忌，交出低於標準桿1桿的71桿，對手陳伶潔則表現失常，自亂陣腳苦吞2「雙柏忌」、4柏忌，只抓下2鳥，交出80桿，讓劉若瑄後來居上，反而以3桿勝搶下金牌。

清大表示，劉若瑄目前年僅19歲，是該校新設立的體育系1年級學生，球齡7年，教練為職業選手謝東宏，這次是首次摘下大型比賽冠軍。

劉若瑄表示，大2以前她暫時會以課業為重，不過還是會維持練習與手感，升上大3後再積極以成為職業選手為目標。

另，公開男生組競爭也是相當激烈，清大葉甫在3回合結束只暫時落後國立體大劉永華2桿，且葉甫在第4回合前9洞窮追不捨，抓下4鳥，反以2桿領先劉永華，但葉甫後9洞又再度被超前，最後以1桿之差退居銀牌，但仍已是清大男生在高爾夫項目的最佳成績。

(中時 )