廢核遊行今年參加人數比去年多。（廖德修攝）

427廢核大遊行登場，主題是「告別核電、風光明媚」，蔡英文總統到達活動現場加入民進黨大隊，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉與黨籍立委高呼口號。（張鎧乙攝）

廢核遊行今（27）日下午在台北、高雄兩地登場，遊行主題是「告別核電、風光明媚」。民進黨大力動員，2016年重新執政後首次參加民間主辦的廢核遊行，總統蔡英文也在2點半左右進入會場與民眾開心互動，並且陪走一段路。綠營公職人員與黨工大舉投入，包括前閣揆賴清德等人；其他黨派如時代力量、綠黨、社民黨等也都派人參加。

蔡英文進入會場前接受媒體採訪並表示，這次參加廢核遊行有兩個原因，第一是感謝環保團體與反核人士30年來的努力，第二是對外宣示非核家園的政策不變，民進黨執政已有成績，保證不會走回頭路。非核減煤的目標不變，台灣並不會缺電，也會繼續推動能源轉型，發展再生能源。

媒體問她是否與賴清德碰面？蔡英文說，主辦單位要求不能談總統初選方面的事，一切尊重主辦單位的安排。台北市長柯文哲批評她出席廢核遊行，不如把時間省下來做事。蔡英文回應，這一屆任期已經做了很多事。

主辦單位廢核行動平台則表示，今年是廢核關鍵年，去年公投後核電存廢再度成為社會爭議焦點，若下次選舉擁核公投又過關，台灣將在國際能源競爭上倒退。反核團體大會師，這次遊行的協力團體高達147個，希望社會重新關注核電風險。

遊行的口號有「告別10％核電、落實綠能減煤」、「廢除危險核四、退役老舊核電」，環團認為，核電僅佔台灣電力10％，如果要同步降低燃煤火力，替代方案是綠能而非核能。也 有參加遊行的民眾表示，不能解決核廢的問題，就不應再使用核電。核廢料累積越來越多，在沒有未找到最終處置場所之前，不應該不負責任的繼續使用核電。

現場活動方面，主辦單位說，今年遊行的主視覺是「島嶼之心」，以3D立體影像圖作為第一視覺，民眾可以在那裏打卡。在凱道的整場活動以太陽能板供電，全綠能主舞台。

整個活動從1點多開始集結，人數超過5千，可能有近萬人，遊行隊伍2點半從凱道出發，經公園路、襄陽路、重慶南路、中華路、忠孝西路、中山南路等路段，預計4點左右回到凱道後，繼續進行相關活動，傍晚6點結束。

(中時 )