今晚八點開獎的大福彩，將是最後一次開獎，由於買氣激增，各大投注站都出現集資、包牌的民眾，台灣彩券昨緊急上修頭獎彩金，由原先預估的3.2億元，大幅提高至3.7億元，預計今晚十點以後，大福彩派彩結果即將出爐，即可知道獎落誰家。

由於「大福彩」買氣激增，當期理論中獎注數亦將等比增加，但仍不能排出今晚頭獎槓龜的可能性，假設今晚ˇ頭獎無人中獎，台彩表示，3.7億元的頭獎獎金將改分配至其他獎項，如各獎項中獎注數均符合理論值，其他獎項的單注獎金有機會較原本獎金增加6倍。

以「大福獎」為例，假設頭獎未開出，如對中當期7個獎號中的任6碼且特別號也對中，原本的獎金為每注500萬元，在獎金重新分配後，單注獎金有望提高為2922萬元；若投注的7個號碼僅對中3個，即為普獎，單注獎金將從原本的200元提高至1169元；詳細派彩公告結果，需以台灣彩券今晚官方網站公佈為主。

(中時 )