新竹市北門國小今年高齡120歲了，校方27日辦理120周年校慶

北門國小以「藝啟120北門藝鹿風」為主題，另結合北門時光迴廊與學生藝術創作特展，希望讓民眾見證教育百年樹人的足跡。（陳育賢攝）

北門國小以「藝啟120北門藝鹿風」為主題，另結合北門時光迴廊與學生藝術創作特展，希望讓民眾見證教育百年樹人的足跡。（陳育賢攝）

新竹市北門國小今年高齡120歲了，校方27日辦理120周年校慶，包括飛影舞蹈工作坊與學生接續表演，讓活動現場熱鬧非凡，此次北門國小以「藝啟120北門藝鹿風」為主題，另結合北門時光迴廊與學生藝術創作特展，希望讓民眾見證教育百年樹人的足跡。

北門國小校長賴雲鵬表示，北門國小120年來育才無數，學校本身就見證了地方的歷史發展，日本電視台節目「解鎖任務」更在去年安排頂級鎖匠打開塵封於校長室內的保險櫃，讓塵封許久的學校大事紀、學籍簿、畢業紀念冊等校史文物重現，並藉由此次校慶活動展出，讓大家見證北門國小教育的珍貴資產。

賴雲鵬說，北門120年的校史，有賴百年來所有老師的耕耘、家長的認真負責、校友們出錢出力、社區同心協力，並在歷任校長用心辦學帶領之下才有今日的北門，期許未來與全體老師和家長持續攜手合作，再創北門榮耀。

副市長沈慧虹表示，北門國小日治時期創校之初為樹林頭公學校，120年的歷各讓校內的歷史文物成為珍寶，更是學生學習的重要資產，期盼透過120周年的校慶，讓孩子走在歷史的足跡，學會感恩，除發揮學生創意外並能培養宏觀的視野及創新發展的能力，讓學生能勇敢面對未來的任何挑戰。

為了提升竹市孩子的教育環境，市府持續推動「新校園運動」，整建老舊校舍、翻新校園建築，其中歷史悠久的北門國小校內多棟舊校舍別具文化意義，此次也辦理時光迴廊特展，展出北門國小教育的珍貴資產。

展出內容包括沿革誌、教學日誌、歷屆學籍表、畢業紀念冊等原件展示、老照片回顧、百廿迴聲校歌及30年校慶祝歌、藝鹿風及開鑼活動影片放映等主題展覽，期望能提升學生對學校歷史文化核心內涵的認同，培養孩子對珍貴歷史的探究與理解能力，也讓畢業的老校友們，重溫學校的百年風采。

(中時 )