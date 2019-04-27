台中市政府民政局長吳世瑋參加萬和宮三獻禮祭典。（盧金足攝）

台中市南屯區萬和宮恭祝媽祖聖誕三獻禮祭典，由董事長蕭清杰主祭。（盧金足攝）

萬和宮三獻禮依循古禮保留傳統。（盧金足攝）

不必等媽祖託夢，透過臉書直播就可以和媽祖零距離！27日是農曆3月23日媽祖聖誕，335年歷史的三級古蹟台中市萬和宮，依循古禮舉行三獻禮祭典，廟方特別透過臉書同步直播三獻禮盛況，讓未能到場的信眾分享共沐神恩，連旅居台中市20年的日籍民眾都來參加盛典，全程觀禮，不時拿著手機搶鏡頭。

南屯區萬和宮恭祝天上聖母聖誕千秋三獻禮祭典，今天上午在正殿舉行，萬和宮董事長蕭清杰擔任主祭生，台中市政府民政局長吳世瑋、南屯區長、萬和宮董監事陪祭。

今天欣逢媽祖聖誕，萬和宮比平常更熱鬧，車水馬龍，六點多即有信眾參香，等候觀禮，整天參香人潮川流不息，虔誠祈福，萬和宮特別透過臉書同步直播三獻禮盛況，讓未能到場的信眾分享，共沐神恩，獲網友熱烈按讚。

財團法人台中市西屯張廖家廟副董事長廖朝安，代表公出的董事長廖德淘，率領董監事參加盛典。

廖朝安表示，萬和宮的「老二媽」，每三年回西屯省親，鄉親與「姑婆祖」有特別淵源與深厚情感，很高興見證莊嚴隆重的三獻禮祭典，恭賀媽祖生日快樂，內心歡欣與崇敬。

旅居台中20年的日籍婦人河野美喜子，與就讀東海大學日文系的女兒，第一次參加盛典，全程觀禮，蕭清杰特別和她們合照留念，表示歡迎。

台豐帆布製品司負責人、萬和宮字姓代表黃文章說，參與三獻禮已經幾十年，萬和宮三獻禮完全依循古禮保留傳統，自己年年來向媽祖祈福祝壽。

前賴厝國小校長林俊彥指出，遵遵古禮的三獻禮祭典，具有傳承及對媽祖的尊崇意義，值得繼續保存，現在一般年輕學子可能不太熟悉，希望透過萬和宮的舉辦，讓大家更重視這項古禮，不要失傳。

萬和宮今天還舉行第19屆第4次信徒代表大會，出席踴躍，蕭清杰提出重要一年來業務報告及未來一年工作重點，今年適逢萬和宮媽祖鎮殿335周年，將於10月10至12日舉辦為期三天慶祝活動，包括前兩天媽祖遶境南屯區，以及第三天的三獻禮和「萬和藏珍」新書發表會。

此外，5樓創意藝廊將配合舉辦歷屆萬和美展評審大師聯展。優異的績效，獲得與會信徒代表肯定，萬和宮香火鼎盛，長年推動鄉土文化及藝文，有聲有色，不只是地方信仰中心，也成為文化重鎮。

(中時 )