玉井分局27日上午於南化區北寮外環道執行防制車輛改裝聯合稽查工作。（劉秀芬翻攝）

每逢假日期間，台南市玉井、南化、楠西台84線、台3線、台20線等路段湧入大量出遊機車車隊，影響山區居民安寧，台南市警察局玉井分局27日上午配合台南市環保局及麻豆監理站，於南化區北寮外環道執行防制車輛改裝聯合稽查工作，計攔查機車90部、舉發噪音檢測違規10部、車輛改裝等相關違規共12件。

玉井分局表示，分局長楊青垂近日參加轄區各里治安座談會，南化區各里居民反映，每逢周休假日，皆有大量重機車隊進入山區，其中少數改裝排氣管車輛，發出之高分貝噪音，已嚴重影響居民安寧。

有鑑於以往執行防制車輛改裝聯合稽查工作地點都在台3線369.5公里鹿田派出所前，這次特地機動調整稽查地點，改到台3線與台20線交會處之南化區北寮外環道執行，以貼近民眾需求。

玉井分局轄區台84線、台3線、台20線等路段每逢假日皆湧入大量出遊車隊，且常有改裝排氣管情事，故每月皆會洽請台南市環保局及麻豆監理站配合，執行防制車輛改裝聯合稽查工作。並請台南市政府警察局交通警察大隊出動警用大型重型機車，配合攔查取締，藉以提醒重機車駕駛能知法守法、安全駕駛。

楊青垂表示，山區居民十分歡迎遊客進入遊玩，但不要噪音及超速行駛，以維護居民生活安寧及交通安全。

(中時 )