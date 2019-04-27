國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢今（27）日前往潮境公園，參加「108年全國新住民健行暨嘉年華活動，與民同樂，並關心新住民的權益。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢今（27）日前往潮境公園，參加「108年全國新住民健行暨嘉年華活動，與民同樂，並關心新住民的權益。（張穎齊翻攝）

「108年全國新住民健行暨嘉年華活動」今（27）日在潮境公園熱鬧登場，來自各縣市超過千位新住民朋友齊聚一堂健走運動並互相交流、增進情誼。國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢也來到現場共襄盛舉並關懷新住民朋友們在台生活。

黃希賢說，在基隆新住民人數破萬，相關權益與福利應該更加關注，提供語言、文化等各方面的服務以幫助新住民朋友早日融入在台生活，成為真正的新台灣人。

「讓新住民生活更好！」黃希賢說，根據統計目前在基隆市的新住民人口數已超過1萬人，需要各方面的服務與協助，來減少因為語言隔閡、文化差異所造成的不便與問題並促進文化的交流，讓新住民對於基隆更有歸屬感。

他表示，國民黨基隆市黨部在去年7月特別成立新住民工作委員會，就是希望能擴大在這個方面的服務，促進新住民有更美好的生活及福祉。

這場台灣體育總會主辦、基隆市體育會承辦的全國新住民健走暨嘉年華從清早8點的健行活動揭開序幕，黃希賢一早來到碧砂漁港海功號前廣場熱情歡迎大家一起來參與健行活動，並跟著做起暖身操活絡筋骨，希望大家藉此養成運動健身的好習慣，走出戶外才能走出健康、走出快樂。

現場有許多各國美食，而黃希賢也在場與新住民朋友們聊起在台生活情況，介紹基隆知名的景點與基隆人最為人所稱道的熱情，希望大家常常來到基隆走走、看看，品嚐基隆的在地美食小吃風味。

(中時 )