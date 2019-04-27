雖然美國對於中國大陸近年大力倡導的「一帶一路」計畫提出多項警告，但並未能阻止如義大利與瑞士等歐洲國家加入，而德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）在正在舉行的第二屆一帶一路國際合作高峰論壇上表示，歐盟主要成員國希望以集體形式與北京經貿協商，而非兩國雙邊協商。

據路透社26日報導，雖然多個歐洲國家已對參加一帶一路計畫表達意願，不國法、德等多國也要求中國需要為外資企業來華投資提供更開放和公平的競爭。不過，即使許多歐盟國家先提出警告，義大利3月仍決定加入一帶一路，替歐盟與中國大陸經貿關係投下震撼彈。

儘管如此，當被問到是否會向義大利一樣與北京簽訂雙邊協議，阿特麥爾表示德、法、西班牙以及英國已在論壇上表示，歐盟多數成員國將以整體參與，並相信「我們只能共同實現我們的立場」，大多數歐盟成員國都同意不會以個別國家形式簽署一帶一路備忘錄。

阿特麥爾指出，中國大陸國家主席習近平承諾在推動一帶一路發展時，會鼓勵自由貿易、多邊主義及可持續發展等，因此各國會重視有關承諾，並為如何實現目標提供意見。他認為，中國大陸既是合作夥伴，同時又是競爭對手，所以歐盟需要為自身利益定位，特別是在工業方面要有適當策略。

不過，阿特麥爾辦公室發言人表示，阿特麥爾當時所說的是與中國大陸的普遍協議，而非特指一帶一路計畫。

(中時電子報)