國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧將所募得捐款，贊助韓國瑜廣告一百輛嗆聲公車。今日記者會上，韓國瑜表示非常感動。(資料照/羅智強臉書)

前立委蔡正元在臉書爆料國民黨主席吳敦義，在去年選舉時為韓國瑜募款4千萬，引發議論。台北市議員游淑慧說，去年8月韓國瑜都還陷於苦戰，連一輛公車廣告都沒有，她與羅智強將所募得捐款，贊助韓國瑜廣告一百輛嗆聲公車時，韓國瑜都還感動的泛淚說「你們好不容易募到一顆饅頭，還分半顆給我。」若韓國瑜有4千萬，何至於陷入如此窘境?

民進黨在高雄市執政近20年，儼然為綠營鐵板一塊。去年高雄市長選舉，民進黨市長參選人陳其邁一開始佔盡優勢，國民黨市長參選人韓國瑜雖有個人魅力，但資源不足陷於苦苦追趕。一直到8月時，戰況都還十分不妙，國民黨產被查封，韓國瑜甚至說出「這場選戰要錢沒錢、要人沒人、要命一條」。

雖然當選，但高雄市長韓國瑜目前卻面臨內憂外患、藍綠夾擊，問鼎2020坐困高雄，26日先遭高雄市議會民進黨團攻擊家臣變高官，又有國民黨自家人蔡正元爆料他拿黨主席吳敦義4000萬元。

國民黨台北市議員游淑慧說，她覺得4千萬跟一封信都是烏龍爆料!都2019了，怎麼會有一封白紙黑字的信，告訴你說我希望被徵召，你要怎麼做，果然杜紫宸事後馬上就道歉了。那4千萬也是一樣的道理啊!請問4千萬現金直接交給吳主席嗎?吳主席再交給韓國瑜嗎?通嗎?都不用收據嗎?

游淑慧說，企業捐款不要收據除非是檯面下的交換，但韓國瑜有什麼條件跟人家交換?國民黨都20年沒有在高雄執政了。

她舉自己親身經歷，去年市長選舉，游淑慧跟羅智強在8月初的時候，捐了1百輛嗆聲公車給韓國瑜。當時韓國瑜還北上參加記者會，會前大家在副主席辦公室聊選情時。當時都已經8月了，韓國瑜都還沒有錢做公車廣告，他一輛都沒有，連市議員都在做了，他都沒錢做。

當時韓國瑜為了這一百輛公車，眼眶都紅了，說「你們好不容易募到一顆饅頭，還分半顆給我。」游淑慧說，當時感覺很心疼，難以相信韓國瑜的高雄選情如此艱困，募款這麼不順利，當時民調都還輸對手10%。

游淑慧說，吳主席都已經正式否認4千萬了，至於選舉時介紹朋友是常態，也是黨裡的互助行為，她真的不知道有多少企業家看在吳主席面子上捐款給韓國瑜。但她真的要感謝韓國瑜，真的很多藍軍支持者最後是看在韓國瑜面子上，捐款給他們這些去年新出來的參選人，尤其是後來出來投票，鈔票跟選票去年很多人都是得益於「韓流」的效益。

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(中時電子報)