位在花蓮漁港外側的「花蓮漁港賞鯨休閒碼頭」為全台首座娛樂漁船專用碼頭，17年來賞鯨人次不斷增高，但也因歷經多次強颱襲擊，硬體設備老舊，候船室、解說室及展售區已不堪使用，讓來訪遊客稱怨聲不斷， 賞鯨業者連署向花蓮縣政府陳情，盼居中協調，向漁業署爭取經費補助。

花蓮漁港休閒碼頭土地及建物為交通部航港局所有，由花蓮港務分公司管理，承租給花蓮區漁會，賞鯨業者賞鯨業者邱錫棟、呂世明、王慶安及花蓮區漁會理事長簡光臺等人，針對碼頭年久失修問題向縣府提出陳情。

業者指出，花蓮外海鯨豚種類逾20種，每年皆有20萬人次遊客來訪，但即便遊客年年增加，卻不見軟硬體設備升級，加上候船空間不足，堪用的設備也瀕臨使用極限，遊客抱怨頻頻，業者透露，該給的抽成都有給，卻不知道錢用在哪裡。

縣長徐榛蔚協同相關單位前往會勘，強調無論權責在誰，都必須改善賞鯨碼頭環境。農業處長羅文龍指出，將與港務公司研議，朝向漸進式修繕、復原周邊設施進行，現階段以，目前遊客休息所為迫切需求項目。

不過， 花蓮區漁會曾獲獲漁業署補助，斥資2200萬在漁港內新建2座「漁港登船新碼頭」，前年落成啟用後，因距離出海口位置較遠，加上頻繁進出影響港內漁船作業，賞鯨業者仍選擇留在舊碼頭進出，新碼頭則做為緊急備用接駁及停泊使用。

(中時 )