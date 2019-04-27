成賢娥傳訊息給亡夫。(圖／翻攝IG)

韓國小姐出身的43歲女星成賢娥，2013年因捲入賣淫醜聞被起訴，2016案情大逆轉，因證據不足改判無罪，本來洗刷嫌疑重新出發，隔年老公又在車內自殺身亡，近日，她因思念亡夫，傳訊息給對方深情告白，但可惜的是訊息永遠不會被讀取了。

成賢娥外型亮眼加上演技好，在演藝圈闖出一片天，未料，2002年因違反毒品管制法遭判緩刑2年，形象大跌，不過她仍積極接新工作，靠演技扭轉外界對她看法，2010年梅開二度閃嫁企業家，並育有一子，之後老公事業出問題，夫妻倆決定分居，她又在2013年捲入性交易風波，直到2016年才洗刷嫌疑。

沒想到，成賢娥分居中的丈夫，又在2017年被發現陳屍於車內，警方判定他是自殺身亡，經歷各種風波的成賢娥，去年才走出陰霾，正式復出重返演藝圈，不過仍十分掛念亡夫的她，26日曬出一張對話截圖，原來是她之前傳訊息給亡夫告白「我愛你」、「你沒有對我們做錯什麼」、「不用擔心」，只可惜訊息永遠不會被讀取。

她也感嘆說：「不會再被讀的訊息...爸爸（對老公的愛稱）我愛你。」網友看了都快淚崩，紛紛留言為她加油打氣，希望她早日走出傷痛，和兒子幸福生活。

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(中時電子報)