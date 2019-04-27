北韓對外經濟相金英才表示，制裁對北韓影響不大，美國現在的北韓政策行不通，應該改變既有方式。

韓聯社26日報導，北韓對外經濟相金英才當天接受韓聯社採訪表示，無論制裁持續一百年還是一千年，對北韓都沒有太大影響，「朝鮮人民經歷了近一個世紀的制裁，現在再提制裁又能有什麼變化，如果他們認為制裁有趣就請繼續。」

當被問及能源問題是否嚴重時，他表示，北韓能源電力產量比去年提高了很多，南韓似乎也認為北韓受困於制裁，但實際上沒有影響，北韓也並不在乎。

對於兩韓關係，金英才表達了對南韓的不滿，認為南韓不能一味看美方的臉色行事，稱兩韓元首會談上明明商定避免戰爭、實現和平，卻又換個名字繼續和美國進行軍演。他表示，處理兩韓關係按協議去做就可以，發生問題的一方應承擔責任。

談到北韓與美國關係時，他說，沒有什麼特別的計畫，美國現在的方式行不通，他們應當改變既有方式。

(旺報 )