台灣虎航2019年冬季班表早鳥優惠，預計將於下週一(29日)開始開賣，第一波促銷期間：2019年4月29日上午10：00起至2019年4月30日晚間23：59止。

第一波促銷航線：桃園-大邱NT$1,099起；桃園-釜山NT$1,199起；桃園-沖繩那霸、高雄-沖繩那霸NT$1,299起；桃園-濟州島NT$1,499起；桃園-仙台NT$1,599起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田NT$1,699起；桃園-函館、桃園-花卷、桃園-曼谷廊曼NT$1,799；桃園-旭川NT$1,999起。

第二波促銷期間：2019年5月2日上午10：00起至2019年5月3日晚間23：59止。促銷航線：桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門NT$799起；桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西、桃園-岡山、桃園-名古屋、桃園-小松NT$1,599起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2019年10月27日至2020年3月28日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至10天不等。

優惠機票數量有限，欲購從速，更多促銷訊息請見活動網頁。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票。其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，請虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁以獲得第一手訊息。

(工商 )