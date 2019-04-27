斯里蘭卡警方27日表示，安全部隊昨夜在斯國東部與極端分子激烈槍戰，被逼到牆角的自殺炸彈犯引爆身上爆裂物，造成至少15人喪生，包括6名孩童，其中在槍戰現場發現伊斯蘭國（IS）旗幟與制服。

據路透社報導，槍戰地點據信是斯里蘭卡城鎮卡爾穆奈（Kalmunai）附近的伊斯蘭主義分子藏身處，警方表示3名男子引爆炸藥，造成3名婦女和6名孩童喪命，且另有3名男子陳屍屋外，據信也是自殺炸彈犯。

斯里蘭卡6天前才於復活節發生連環自殺炸彈恐攻，造成253人罹難。警方在這次槍戰現場發現伊斯蘭國旗幟與制服，與6天前發動連環爆炸恐攻的8名犯嫌穿著類似。

報導指出，斯里蘭卡安全部隊26日晚才與疑似伊斯蘭主義好戰分子在安帕拉縣（Ampara）聖沙馬魯舒（Sainthamaruthu）爆發槍戰，當地位於復活節發生連環爆炸恐攻的東部城鎮巴帝卡羅亞（Batticaloa）南方。

軍方發言人阿塔帕圖（Sumith Atapattu）表示，這些好戰分子疑為「國家一神教團」（NTJ）成員。NTJ先前被懷疑是復活節連環攻擊的幕後黑手。伊斯蘭國後來宣稱犯案，但未提出證據。

(中時電子報)