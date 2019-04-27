日本明仁天皇將於30日退位，皇太子德仁5月1日即位。日本從27日開始放假10天，日本國民已為長假作好準備，計畫旅遊或購物，預計可為日本帶來2.1兆日元經濟效益，相當於國內生產總值（GDP）的0.4％。

此次10天的公眾假期，較以往的黃金周假期更長，是日本約70年來最長一次連假。中新網報導稱，長假雖能為日本帶來經濟效益，但不少工廠會停產，可能抵消經濟刺激作用，加上銀行暫停服務，在依賴現金為主要支付方式的日本社會，將為需要融資的小商戶帶來不便。

報導提到，日本工時一向偏長，不少人會趁連假抽空購物消費，輕鬆一番，朝日啤酒在假期前已增加啤酒產量5％至10％，應付額外需求。不過，日本2200萬名兼職員工在長假期休假，將會導致薪水減少，反而影響其消費。

由於日本銀行在十天連假不營業，不少人趁假期前紛紛湧到銀行排隊提款，有小商戶擔心無法及時提取款項周轉，可能促使他們轉用無現金支付系統。

(旺報 )