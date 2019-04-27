新北市江翠國小今（27）日歡慶100歲生日。（葉書宏翻攝）

新北市江翠國小今（27）日歡慶100歲生日。（葉書宏翻攝）

新北市江翠國小今（27）日歡慶100歲生日，市長侯友宜特別到場與全校師生唱「生日快樂」歌及切蛋糕慶祝，當8層高的大蛋糕推上舞台，台下孩童非常驚喜。侯稱讚江翠國小是一所「品學兼優」的示範學校，並為該校剛完工的風雨操場揭牌啟用。

江翠國小百年校慶活動，也特別邀請三代同堂校友接受侯友宜市長表揚。市長說，創立於民國8年的江翠國小，培育許多傑出校友，服務各行各業，例如前教育部長葉俊榮、前農委會主委陳武雄等，都是社會中流砥柱，感謝歷任校長、所有老師、家長及校友的貢獻付出，期望江翠國小繼續為國培育更多國家棟梁。

致詞時，侯友宜表示，市府斥資7.5億元，歷時7年改建江翠國小老舊校舍，讓校園煥然一新，使學童更快樂學習；也感謝該校周麗櫻校長提出建議，新建風雨操場，讓學生有一個更好的運動場地。

教育局國小教育科長廖曼雲說，這次校慶活動，校方並規劃了「時光廊道」，讓校友從老照片中尋找「江翠記憶」。中午更在彩虹操場席開150桌，邀請歷屆校友、地方耆老及社區民眾一同歡慶江翠國小100歲生日。

江翠國小校長周麗櫻表示，學校近年獲得了友善校園全國績優學校、教育部品德教育特色學校、教育部童軍教育績優學校、健康促進全國績優學校等全國性的教育獎項。

此外，在專家學者的評鑑，江翠國小也獲得了卓越學校的認證與肯定，這都是全校師生與家長們攜手打拼，共同創造的豐碩成果，江翠國小期盼能藉由教育的力量帶領學生跨出家鄉、走入社會、放眼世界，為國家培育新一代的優秀人才。

(中時 )