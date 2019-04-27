78歲的陳先生半年來打嗝前肚子都會絞痛，去年8月因腹痛前往奇美醫學中心急診，經大腸鏡檢查確診為大腸癌，隔月進行大腸切除手術後，目前已完成8次化療。奇美醫指出，2016年全台癌症發生數超過11萬例，以大腸直腸癌發生1萬9335例最多，患者應積極學習自我照顧。

奇美醫學中心27日舉辦大腸直腸癌病友會活動，有80位病友及家屬參加。陳先生也現身感謝奇美醫團隊成員的照顧，並指出，目前正接受第8次化療，預計進行12次；還分享自己樂觀抗癌的經驗，更鼓勵現場的病友勇敢表達治療期間的不適應。現場也有多位病友以過來人的身分，鼓舞目前仍在治療中的病友們。

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯勉勵病友，在面對疾病、了解疾病時，不要害怕治療，一定有機會抗癌成功。

大腸直腸外科醫師周家麟也介紹傳統開腹手術、腹腔鏡手術、達文西手術的優缺點，以及目前手術醫療科技的進展。

血液腫瘤科主治醫師黃健泰更強調，手術後的化學藥物治療可大幅提高存活率；近年來發展出的標靶治療對於末期大腸直腸癌病人的存活率，已從6個月延長到20個月，甚至更久。

其中，直腸癌（俗稱大腸頭）手術之前，如果先接受放射線治療，可以帶來較好的治療效果，已是目前此一部位的標準治療方式。

(中時 )