對於總統蔡英文今參加廢核遊行，國民黨立委費鴻泰在臉書質疑「真不知道是要向誰抗議？」是抗議自我執政的政府，還是抗議反對的老百姓？目前我國缺電問題都沒有解決，今年再遇到缺電危機，看蔡英文怎麼給全民交代。

費鴻泰PO文指出，今日是媽祖誕辰，自己一早就到慈祐宮參拜，祈求媽祖保佑大家健康、國泰民安，而蔡英文上午也親自到慈祐宮祝壽，並表示「作為總統的我，也一定會跟隨媽祖的精神，守護我們的國家，讓人民安居樂業。」

不過，費鴻泰接著說，夏日將來臨，自己日前發文警告，用電高峰期將至，蔡英文卻還把缺電當作謠言處理；蔡把民意跟民生都放一邊，要參加「廢核大遊行」，為了意識形態主張，執政者上街遊行，還是要表演給誰看？

費鴻泰還批，蔡英文如同一位口號治國的總統，嚷嚷半天，搞到自己上街頭抗議，真不知道是要向誰抗議？而今年再遇到缺電危機，「看蔡英文怎麼給全民交代？」

(中時 )