台南市文化局慶祝台江文化中心開幕，特別規畫「台江相放伴-台江文化中心慶成大展」，邀請長期在地方耕耘的台江社大老師李慧玲、沈介文及翁育民，帶領學員以工作坊完成部分作品，透過剪紙、生態及人文等面向的展覽形式，凸顯台江的地景面貌及地方參與的精神。

文化局專門委員陳修程指出，27日開幕的慶成大展，為台江文化中心開幕季系列活動之一。在台江文化中心試營運期間，3位參展的藝術家，即透過工作坊與在地居民合作，參與式地完成此一展覽的先期籌備。

其中，李慧玲率領「台南社大台江公共建築學習群」，以剪紙方式想像台江獨特的文化剪影，累積台江文化圖騰與互動故事；沈介文則率領「跟著河流去旅行學習群」，舉辦「楝楝台江」工作坊，為苦楝育苗，並從曾文溪口至玉山分段步行，提升社區居民的環保意識。

翁育民更帶領台江學子踏查，製作壁報小論文、魚眼地圖，凝聚出社會實踐方案。展出內容豐富，精彩可期，值得大家呼朋引伴，作伙來台江文化中心進行一趟深度文化之旅。

策展人許遠達進一步解釋，此次展覽的概念是依偎著台灣早期農漁村「相放伴」的傳統與精神；另一方面，也回顧台江十六寮「大廟興學」歷史精神，凸顯台江文化中心由下而上、發展式的文化參與形式。

許遠達說，「相放伴」是早期台灣農漁村常見的交換勞動力生活方式，主人家無需支付來者任何費用，但是每當村里鄰居需要大家協助時，則必須義務參與。此次展覽內容都是集台江社區大學學員參與的相放伴，一起探索台江豐富的自然與人文環境，期待能帶大家一起看見台江生活的過去與現在。

「台江相放伴-台江文化中心慶成大展」，展期從4月27日起至6月30日止，每周三至周日上午9時至下午5時（周一、二休館），地點在台江文化中心社大棟教室（安南區安吉路一段207號），免費入場。

(中時 )