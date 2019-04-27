今年是「中國鐵路之父」詹天祐逝世100周年，也是大陸京張鐵路全線通車110周年，陸媒「澎湃新聞」27日指出，近期相關紀念活動登場，包含中南大學、華東交通大學、石家莊鐵道大學三所大學也都舉辦相關活動。

大陸國家文物局稱，本月24日，詹天祐科學技術發展基金會、中國鐵道學會、中國鐵道博物館在詹天祐紀念館聯合舉辦了「傳承精神 永誌緬懷—紀念詹天祐逝世100周年座談會」，並在京張鐵路青龍橋車站向詹天祐銅像敬獻花籃。

報導提到，詹天祐為中國鐵路事業發展作出傑出貢獻。1905年，清政府決定興建中國第一條鐵路京張鐵路（北京至張家口）。詹天祐擔任總辦兼總工程師，全權負責京張鐵路的修築。詹天祐頂著壓力，堅持不任用一個外國工程師，對全線工程提出了「花錢少、品質好、完工快」三項要求。

最後，京張鐵路經過工人們幾年奮鬥，在1909年9月全線通車。原計畫六年完成，結果只用了四年就提前完工，工程費用只及外國人估價的五分之一，被外國工程師視為奇蹟；但1919年他參加遠東國際鐵路會議時，因舊疾復發，回國就醫，4月24日病逝武漢。

(旺報 )