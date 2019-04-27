高雄市長韓國瑜將出席前總統馬英九的經濟論壇，有媒體問韓是否是「馬韓破冰」？韓國瑜先是反問記者，為什麼要問他這個問題，之後更要好事之徒不要故意惹事，他是說三個總統，沒有指他一個人。

吳韓會後，韓國瑜將參加馬英九文教基金會舉辦的「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力研討會，在場記者問這是否是破冰的意思？韓國瑜回應，問題可以拉回來嗎？「我在美國總共說三個」，韓反問記者，為什麼問他這個問題？韓國瑜表示，這二三十年來，台灣經濟如何，廣大的台灣人民可以感受，就是這樣子嗎！「我沒有指他一個人，但是很多人喜歡誤導我專門批判馬英九，沒有這回事」！

韓國瑜指出，馬英九辦經濟論壇，他去認識學者專家，讓這些有經驗的人告訴台灣和高雄怎麼走，這不是很棒的平台？而且為什麼要故意引導他是批判馬英九，「我是說這二十多年來，台灣經濟真的不行嗎！但是好事之徒就是故意喜歡把我跟馬兩個勾起來鬥，沒有的！我是說三個總統」！

(中時電子報)