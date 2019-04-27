According to @statcast*, @bryceharper3 just hit a baseball a million feet.

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*Okay fine, not really, but it felt like it. #RingTheBell pic.twitter.com/xZiPx52X8Q — Philadelphia Phillies (@Phillies) April 27, 2019

經過前役瑞爾穆托(J.T. Realmuto)對決16球的壯烈三振，費城人27日再戰馬林魚就扳回一城，哈波(Bryce Harper)和瑞爾穆托雙雙開轟，以4-0完封馬林魚。前一場敗給馬林魚之後，打擊繳白卷的哈波相當自責，他最近13場比賽的51打數僅有10安，打擊率0.196，因此主動扛起輸球責任，「有跑者在三壘我都打不出去，都是我的錯。」

這場哈波前3次打席掛零(1保送)，直到第8局他敲出一發兩分炮，壘上的跑者正是瑞爾穆托，兩人聯手教訓馬林魚。特別是被馬林魚賣掉的瑞爾穆托，這場他首局就敲出陽春炮，對方投手是他的老搭檔厄瑞納(Jose Urena)，陳偉殷以後登板碰上瑞爾穆托也得小心了。

費城人今年陣容強大，打線的表現卻差強人意，全隊打擊率0.245、長打率0.420都跟大聯盟平均值相同，這種火力碰上厲害的投手就要吃虧了。經過一日混戰，費城人以14勝12敗暫保國東龍頭，只領先大都會半場勝差。

(中時電子報)