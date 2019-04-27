連江縣教育處長陳冠人親自帶隊參加2019年全國貓咪盃Scratch程式設計比賽暨創意市集體驗活動，一半學生獲獎、表現亮眼。（葉書宏翻攝）

連江縣教育處長陳冠人親自帶隊參加2019年全國貓咪盃Scratch程式設計比賽暨創意市集體驗活動，一半學生獲獎、表現亮眼。（葉書宏翻攝）

連江縣教育處長陳冠人親自帶隊參加2019年全國貓咪盃Scratch程式設計比賽暨創意市集體驗活動，一半學生獲獎、表現亮眼。（葉書宏翻攝）

2019年全國貓咪盃Scratch程式設計比賽暨創意市集體驗活動，於4月26日至27日在彰化縣建國科技大學舉行，比賽組別分別為國中動畫組、國小動畫組、國中遊戲組、國小遊戲組等四組。

連江縣代表隊由教育處長陳冠人親自帶隊參加，共派出八組16位同學，比賽結果揭曉4組學生獲奬，得奬名單國中動畫組：中正國中程筠恩、郭瑋䘦，指導老師陳少宇；國小動畫組：東引國小王飛、楊慧茹，指導老師蔡孟諭；國小遊戲組：敬恒國小陳品涵、黃振華、指導老師黃祥晟；東引國小陳學容、林柏辰，指導老師王智褀。

創意市集由中正國中小代表參展，以連江縣自造教育及科技中心程元鋒主任指導的「MM麥可彼特樂園」、「馬祖創客運動趣」，運用雷雕手作、Micro bit 、程式設計、生活體感、3D繪製為主題，除提供現場體驗活動外，並將近期創意作品完整陳列，由同學們負責導覽解說，充分展現大將之風。

教育部資訊與科技教育司郭伯臣司長特地親臨市集並對連江縣參展的項目感到高度興趣，聽到學生解說創作的精神與意涵，表達欣喜，高度肯定，讚譽有加，並指示將優先補助馬祖相關資源，以為全國典範。

教育處長陳冠人表示，只有網路，沒有距離，馬祖雖處偏遠，但夢想肯定不遠，發展資訊科技教育多年，藉由資訊科技與網際網路的連結，與台灣同步，和世界接軌。

陳冠人提到，非常感謝老師們發揮創意，犧牲假日的積極用心，熱情付出，讓孩子們不但可以和全台灣的學生同台競技，更甚而發揮創意，超越其他很多縣市，勇奪佳績，充分證明了給孩子們機會，相信可能，學生一定會有無限的可能。

(中時 )