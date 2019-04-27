小朋友扮成消防員架式十足。（陳淑娥攝）

小朋友扮成台電員工維修電力。（陳淑娥攝）

小朋友扮成警察保護人民安全。（陳淑娥攝）

立委洪慈庸開心與小警察合影。（陳淑娥攝）

「小小職人體驗營」27日在台中神岡區登場，透過體驗和宣導教學，讓學童認識職業與自我興趣，新手媽媽立委洪慈庸也和最萌小職人一起互動闖關，30名弱勢學童也共同參與，人氣搜救犬鐵雄、腿腿、本丸更現身炒熱氣氛。

「小小職人體驗營」活動於圳前仁愛公園登場，由神岡社區發展協會與神岡國小共同主辦，立委洪慈庸、神岡社區發展理事長林錦賜、神岡國小校長王丕助、市議員周永鴻等均到場，現場超過200位小朋友共同參與。

洪慈庸表示，去年活動首次在后里舉行獲廣大迴響，今年擴大成「6大職業」，包括陸、海、空、警、消、電力技術員，為了提高小朋友興趣，也規劃最熱門的消防救災車、電動小警車、台電高空作業車等裝備實作，讓孩子從體驗中學習，建立對職場的基本認知，更進一步尊重各職業別。

「職業不只一種，讓體驗更多元！」洪慈庸說，小小職人體驗設計集章闖關，吸引小朋友嘗試完成任務，活動也保留30席邀請地方弱勢學童參與，未來將持續努力促成政府、社區、學校，讓寓教於樂的活動延伸到各區。

王丕助表示，許多小朋友第一次穿到「夢想職業」制服，期待透過教學、宣導、闖關體驗，讓大、小朋友在玩樂中學習。台電表示，電力技術員基礎工作需要經過專業訓練，特別安排用電宣導及高空作業車體驗，讓孩子對電力技術員有更深的認識。

(中時 )