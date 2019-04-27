礦山特殊的地形，有許多上上下下的階梯，居民們奮力扛著神轎蜿蜒在山徑裡是金瓜石媽祖遶境相當具有特色的景象。（黃金博物館提供）

黃金博物館身為社區好鄰居，不僅邀請民俗陣頭參與演出，更有不少黃金博物館館員、志工及服務人員，主動參與步行遶境及「稜轎腳」的祈福儀式。（黃金博物館提供）

今（27）日是農曆3月23日媽祖生日，除了大家熟悉的白沙屯媽祖、大甲媽祖和北港媽祖遶境等大型活動，新北市山區的金瓜石媽祖也不落人後，由在地信仰中心勸濟堂發起，舉辦隆重虔敬的遶境之旅。雖然今日天氣微雨，但因為恰巧是周末，吸引不少從外地慕名而來的香客及攝影好手，也有許多父母帶著小孩一同參與，特別熱鬧。

擁有百年歷史的金瓜石迎媽祖，是在地人最熟悉，也是參與度最高的民俗慶典之一，它的起源可追溯至日治時期，當時由日本人舉辦的「山神祭」慶典，與台灣人舉辦的「迎媽祖」，選在同一天舉行，頗有希望透過互助合作、共同營造節慶氛圍，來促進族群和諧的美意。

隨著日本殖民統治結束，山神祭早已消失湮沒，但「迎媽祖」卻成為在地不變的傳統，一直流傳至今，居民們奮力扛著神轎在蜿蜒的山徑裡遶境，甚至穿越文化資產點，也成為現今許多攝影好手喜歡捕捉的畫面。

新北市文化局主任秘書翁玉琴表示，新北市立黃金博物館身為社區好鄰居，不僅邀請民俗陣頭參與演出，更有不少黃金博物館館員、志工及服務人員，主動參與步行遶境及「稜轎腳」的祈福儀式，與在地居民及來自各地的信眾們，一同祈求保佑大家、以及參訪遊客順利平安。

翁玉琴說，除了在地的熟面孔，今年的金瓜石迎媽祖也一如往常將吸引許多外出工作或遷居外地的鄉民，參與這場年度盛事，遶境後大家齊聚一堂、享用在地媽媽們用心料理的拿手好菜，享受美食之餘，還感受到濃濃的在地人情味。

此外，翁玉琴指出，地方創生是新北市推動的重要政策之一，希望透過像金瓜石百年的媽祖遶境這樣充滿溫度的地方盛典，吸引年輕人返鄉，達到文化的傳承。歡迎有興趣的民眾，明年農曆3月「迓媽祖」熱潮，可以安排來金瓜石體驗在山城的媽祖遶境。

(中時 )