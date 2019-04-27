哪個星座最機車？有網友在Zuvio論壇發起大學生投票普查，選出最不想分在同一組的「地雷組員星座」，吸引1233位大學生投票，結果高達18.3%的人認為處女座組員「龜毛」、「要求太高」、「一生氣邏輯壞死」等，拿下地雷組員星座第一名，其次天蠍座、獅子座。

台大網友「宮保學長」日前在Zuvio論壇發文表示，他最近開始了一個新的調查、大學生快問快答，總共100題，每天10:00開始作答，其中第035題「最不想和哪個星座的人當組員？」，吸引1233位大學生投票。結果，18.3%的人不想遇到處女座組員，其次是天蠍座約11%、再來是獅子座，有10.3%，至於其他星座均不到10%。

選處女座為地雷第一名的大學生，認為處女座「龜毛」、「要求太高」、「一生氣邏輯壞死」、「固執」、「改來改去」、「原地打轉」等；地雷第二名的天蠍座，評價也負面，包括「心機重」、「控制欲太強」、「太機車」、「毒蛇」、「個性不合」等；地雷第三名的獅子座，則是「霸道的感覺」、「自我意識太強」、「太愛掌控」、「求勝心太強」、「急三小」。

宮保學長最後總結說，他滿驚訝這次調查，原本以為會很平均，結果沒想到星座跟個性還是有點關係，另恭喜金牛座、天秤座、巨蟹座獲得這次最受歡迎組員，希望大家的報告都可以順順利利的產出。

(中時電子報)