社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會27日於中山醫學大學舉辦2019年「第十一屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」，副總統陳建仁特別到場除預祝大會成功，也強調精準醫療是趨勢，透過大數據必須要有精準的檢驗做為基礎。

由台中市醫事檢驗師公會承辦2019年「第十一屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」以「醫學檢驗標準化之國際趨勢與智能管理」為大會主題，共計有來自日本、韓國、澳門、香港、印尼、泰國、緬甸、印度、新加坡、馬來西亞等10國亞洲醫檢學會員國代表40位，以及全國超過2000名檢驗從業人員齊聚一堂。

副總統陳建仁以其公衛背景，受邀擔任來賓，他以過去在產官學界經驗指出，精準醫療以是趨勢，並以健保資料庫大樓據找出B、C型肝癌高風險因子為例，強調，這一次的基礎都需要有精準的檢驗數據做依據。

台中市醫檢師公會理事長吳孟達表示，「因應檢驗國際標準化及智能管理時代的來臨，醫學檢驗應積極開創標準化趨勢及新技術平台的運用，利用智能檢驗資訊管理與臨床檢驗科技，提供以病人為中心、創新的醫療檢驗服務，朝向精準醫療、臨床基因生技與健康照護個人化的醫療服務而努力。

而透過國際研討會的交流，也能將國內卓越的醫學檢驗技術與國際接軌，以展現台灣醫學檢驗在國際間的能見度及重要性。

(中時 )