Selina昨(26日)上國師唐綺陽的臉書直播，唐綺陽問Selina對另一半的條件，Selina直言以前都是希望年紀比她大、比她成熟的，前夫張承中（阿中）也大她11歲，唐綺陽話鋒一轉問Selina：「妳不會恨他齁？」Selina笑說不會，但也鬆口兩人相差11歲在人生經歷上確實有微妙代溝。

Selina最近和唐綺陽合作新節目《女人28》，最近Selina和張軒睿在戀愛節目中的後續關係引發關注，談到兩人相處，Selina坦言因男方小她11歲，在錄製過程中特別擔心年齡差距產生的問題，她舉例自己有次唱孫耀威的《認識你真好》，沒想到張軒睿竟一頭霧水，讓她深受打擊，又有次聽到張軒睿的口頭禪「好chill」，Selina聽成「好秋」，第一時間嚇呆想「怎麼會用這個字」。

被問擇偶條件，Selina說自己以前都希望是年紀比她大的，阿中也大她11歲，剛好和小她11歲的張軒睿相反，唐綺陽則說：「那妳趕快交個小11歲的氣死他！」Selina大笑：「幹嘛這樣」，並直言不會恨阿中，但兩人多少有些代溝，她舉例自己很喜歡麥可傑克森，但她從來沒看過他演唱會，因為當時自己年紀太小，但大她11歲的人就會說：「我有去看」，這時才會感受到兩人代溝帶來的生活體驗差異。

(中時電子報)